Глава МИД Белоруссии прибыл с визитом в Кению

Министр иностранных дел Белорусии Сергей Алейник посетил Кению с официальным визитом, сообщает пресс-служба белорусского МИД.
«Начинается официальный визит министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника в Кению», — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства в Twitter.
Отмечается, что на повестке дня — политическое сотрудничество, экономические проекты, укрепление нормативно-правовой базы.
28 февраля замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил с послом Белоруссии в Москве Дмитрием Крутым двустороннее взаимодействие в Африке.