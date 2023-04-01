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24 минуты назад

Глава МИД Белоруссии прибыл с визитом в Кению

RT на русском

Министр иностранных дел Белорусии Сергей Алейник посетил Кению с официальным визитом, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Глава МИД Белоруссии прибыл с визитом в Кению
Фото: RT на русскомRT на русском

«Начинается официальный визит министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника в Кению», — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства в Twitter.

Отмечается, что на повестке дня — политическое сотрудничество, экономические проекты, укрепление нормативно-правовой базы.

28 февраля замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил с послом Белоруссии в Москве Дмитрием Крутым двустороннее взаимодействие в Африке.

В мире,Сергей Алейник,Михаил Богданов,МИД России,
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