$76.45+0.1482.39-0.75
41 минуту назад

Сестра Ким Чен Ына: Зеленский рискует страной в конфликте с РФ

Илья Родин

Глава Украины Владимир Зеленский рискует своей страной в противостоянии с Россией, предупредила Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР. Об этом пишет ТАСС.

Сестра Ким Чен Ына: Зеленский рискует страной в конфликте с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что власти Украины требуют от западных партнеров поставить ВСУ тяжелую технику, самолеты, подводные лодки и даже ядерное оружие.

Ким Ё Чжон пояснила, что подобные высказывания со стороны официальных лиц Украины, желание получить ТЯО, объясняются чрезмерными политическими амбициями.

Зеленский ввел новые санкции против России

Зеленский ошибается, предполагая, что «ядерный зонтик Соединенных Штатов» защитит Украину, подчеркнула сестра главы КНДР.

Ранее Ким Ё Чжон раскритиковала передачу ВСУ основных боевых танков со стороны западных стран.

В мире,Владимир Зеленский,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий