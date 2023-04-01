Глава Украины Владимир Зеленский рискует своей страной в противостоянии с Россией, предупредила Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что власти Украины требуют от западных партнеров поставить ВСУ тяжелую технику, самолеты, подводные лодки и даже ядерное оружие.
Ким Ё Чжон пояснила, что подобные высказывания со стороны официальных лиц Украины, желание получить ТЯО, объясняются чрезмерными политическими амбициями.
Зеленский ошибается, предполагая, что «ядерный зонтик Соединенных Штатов» защитит Украину, подчеркнула сестра главы КНДР.
Ранее Ким Ё Чжон раскритиковала передачу ВСУ основных боевых танков со стороны западных стран.