Следователи ФРГ наладили сотрудничество с Швецией и Данией по "Севпотокам"

Германия наладила информационное сотрудничество с Данией и Швецией по расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", которое было осложнено в начале процесса. Об этом сообщила в субботу газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве по уголовным делам.

Фото: DPA / ТАСС DPA / ТАСС

После ЧП на "Северных потоках" была сформирована единая команда следователей из представителей Дании, Швеции и ФРГ. Потом первые две страны эту команду покинули, они опасались утечки информации.

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"Сейчас сотрудничество с ними улучшилось", - цитирует газета источник.

По данным издания, со стороны Германии над делом в настоящее время работает "двузначное число следователей".

Представитель Христианско-демократического союза Кристоф де Фрис выразил недовольство в связи с тем, что правительство Германии мало информирует общественность о ходе расследования. По его словам, каждый, кто читает газеты, знает больше, чем депутаты Бундестага (парламента ФРГ) об этом деле. Недостаточная степень прозрачности порождает спекуляции, добавил он.

Вокруг расследования

Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований и обладающий обширными связями в военных кругах и спецслужбах США, опубликовал 8 февраля статью, в которой говорилось, что подрыв трубопроводов представлял собой американскую тайную операцию, проведенную с ведома и согласия президента США Джо Байдена по итогам нескольких месяцев дебатов в вашингтонской администрации с участием узкого круга посвященных. Белый дом назвал версию событий, изложенную публицистом, "совершенной ложью и полной фикцией".

В начале марта газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. В германском издании Die Zeit тогда же вышла публикация, в которой говорилось, что следователи ФРГ установили судно, которое использовали диверсанты. Внутри якобы были найдены следы взрывчатки. Компания, которая арендовала яхту, принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.