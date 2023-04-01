В ЕП пожаловались на полицейскую жестокость к митингующим во Франции

Французские правоохранители устраивают «полицейские репрессии» в отношении протестующих против пенсионной реформы граждан, злоупотребления полицейских включают акты физического и сексуализированного насилия, заявила группа членов Европарламента от Франции. В соответствующем обращении парламентариев к Еврокомиссии, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», депутаты призвали ЕС обратить внимание на преступления стражей порядка.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Вот уже несколько недель во Франции миллионы людей проводят мирные демонстрации против введения реформы, которая на два года повышает установленный законом возраст выхода на пенсию несмотря на то, что эта реформа крайне непопулярна и не была одобрена Национальным собранием (парламентом Франции — прим. "Ленты.ру")», — напомнили депутаты Манон Обри, Лейла Шаиби и Марина Мезюр

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В тексте их письма говорится о том, что правительство поощряет «насильственные и беспорядочные полицейские репрессии».

«С четверга, 16 марта, по субботу, 18 марта, 425 протестующих были взяты под стражу, 52 из них привлечены к ответственности. Из числа лишенных свободы 87 % были задержаны безосновательно, как, например, двое 15-летних австрийских подростков, которые находились в Париже на школьной экскурсии. Более того, в Нанте сотрудники полиции совершили сексуализированное насилие в отношении студентов и изнасиловали одну из них во время ареста», — заявили парламентарии.

По факту данных обвинений они обращаются к Еврокомиссии с вопросами о том, следит ли она за ситуации во Франции и рассматривает ли возможность возбуждения дела по факту нарушения прав человека.

«Обеспокоена ли Еврокомиссия этими потенциальными нарушениями основных прав? Следит ли она за ситуацией Рассматривает ли Комиссия возможность возбуждения дела о нарушении в случае нарушения Хартии Европейского союза по правам человека?» — спросили они у ЕК.

В конце октября 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий. Проект пенсионной реформы, которую продвигает Макрон, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.