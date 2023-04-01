Моравецкий: Киев приобретет в Польше 100 БТР Rosomak

Украина закупает у Польши 100 бронетранспортеров (БТР) Rosomak польского производства, информацию подтвердил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает Polskie Radio 24.
В субботу, 1 апреля, польский премьер выступил на заводе, где занимаются производством данных БТР.
«Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 Rosomak, которые здесь производятся», — подчеркнул Моравецкий.
Планируется, что оплачиваться Rosomak будут из предоставляемых из европейских и американских средств, выделяемых Киеву партнерами.
Также польский политик обратил внимание, что развитие оборонной промышленности постепенно «набирает темп».
Польша ждет новые заказов на военную технику из Словении и Саудовской Аравии.