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26 минут назад

Моравецкий: Киев на средства Евросоюза и США приобретет в Польше 100 БТР Rosomak

Газета.Ruиещё 1

Украина закупает у Польши 100 бронетранспортеров (БТР) Rosomak польского производства, информацию подтвердил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Моравецкий: Киев приобретет в Польше 100 БТР Rosomak
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В субботу, 1 апреля, польский премьер выступил на заводе, где занимаются производством данных БТР.

«Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 Rosomak, которые здесь производятся», — подчеркнул Моравецкий.

Планируется, что оплачиваться Rosomak будут из предоставляемых из европейских и американских средств, выделяемых Киеву партнерами.

Также польский политик обратил внимание, что развитие оборонной промышленности постепенно «набирает темп».

Польша ждет новые заказов на военную технику из Словении и Саудовской Аравии.

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