Стало известно о подготовке Польши к возможной войне с Россией

«Современная политическая пропаганда в Польше работает так же, как и во времена между мировыми войнами, активно используя приемы, популярные у существовавшего на тот момент режима… Тогда полякам насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии», — подчеркнул автор статьи.