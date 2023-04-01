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49 минут назад

Стало известно о подготовке Польши к возможной войне с Россией

Lenta.ru

Жителей Польши готовят к возможному конфликту с Россией. Действия польских властей похожи на решения правительства страны в ходе межвоенного периода XX века, заявил журналист Эугениуш Зинкевич в своей статье в журнале Myśl Polska.

Стало известно о подготовке Польши к возможной войне с Россией
Фото: flickr.comflickr.com

«Современная политическая пропаганда в Польше работает так же, как и во времена между мировыми войнами, активно используя приемы, популярные у существовавшего на тот момент режима… Тогда полякам насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии», — подчеркнул автор статьи.

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