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37 минут назад

СМИ: Украина вызвала волну гнева в Европе

Елена Прошина

Содействие сельскохозяйственному импорту Украины дорого обходится ее соседям в Восточной Европе. Об этом сообщает газета Le Figaro, передает РИА Новости.

СМИ: Украина вызвала волну гнева в Европе
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в статье, жители восточноевропейских деревень возмущены неконтролируемым наплывом зерновых культур с Украины.

Польский фермер Марцин Мисяк, проживающий прямо у границы с Украиной, рассказал изданию, что экспортируемое оттуда зерно не направляется на международные рынки или в нуждающиеся африканские страны, хотя именно это и обещали политики.

«Оно оседает в нашей стране. На мою деятельность сильно повлияли низкие цены на кукурузу — ведь мои постоянные покупатели предпочли украинские зерновые», — пояснил он.

Польские фермеры не могут сбыть свою продукцию, так как украинское зерно дешевле и, следовательно, предпочтительнее для местных. Фермеры недовольны подобной «недобросовестной конкуренцией» со стороны Украины.

Le Figaro напоминает, что в мае прошлого года Европейский союз отменил таможенные пошлины на все сельскохозяйственные продукты из Украины, чтобы поддержать ее экономику. Теперь соседи Украины «дорого платят за свою солидарность».

Издание пишет, что в результате действий западного правительства в европейских портах началась дикая конкуренция. Украинское зерно начало пользоваться таким широким спросом только благодаря своим привилегиям, резюмирует Le Figaro.

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