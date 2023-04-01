Маск пообещал США "большую расплату"

Соединенные Штаты ожидает «большая расплата» в связи с низкой рождаемостью. Такой прогноз дал американский миллиардер Илон Маск , передает РИА Новости со ссылкой на его страницу в Twitter.

Таким образом он прокомментировал публикацию Reuters о том, что резервы основного целевого фонда системы социального обеспечения США подойдут к концу в 2033 году. Прошлогодний прогноз предсказывал, что это случится в 2034 году.

Агентство уточняет, что в прошлом году в Японии родились 799,7 тысяч человек. Статистика ведется с 1899 года, и впервые с тех времен рождаемость опустилась ниже уровня 800 тысяч. Если верить опубликованным в 2017 году прогнозам, уровень рождаемости менее 800 тысяч ожидался только в 2030 году.