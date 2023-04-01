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В Токио заявили об угрозе нехватки электроэнергии летом 2023 года

Токио в условиях жаркого лета 2023 года может опять столкнуться с угрозой нехватки электроэнергии, пишет агентство Kyodo со ссылкой на правительственные оценки.

В Токио заявили об угрозе нехватки электроэнергии летом 2023 года
© РИА Новости

По данным издания, столицу Японии ждет напряженная ситуация с точки зрения спроса и предложения на электроэнергию, а в случае аномальной жары прогнозируется ее нехватка. Специалисты уточнили, что энергокомпаниям Японии приходится удерживать коэффициент резервирования, демонстрирующий степень запаса предложения по отношению к спросу, на уровне 3 процентов.

Данный показатель у компании Tokyo Electric Power, обслуживающей столицу, может упасть до критической отметки. Агентство заявило, что тяжелая ситуация в Японии сложилась в связи с тем, что были остановлены некоторые тепловые электростанции.

В июле сообщалось, что японская компания Nippon Steel Corp. приобрела груз сжиженного природного газа (СПГ) за максимальную в своей истории цену — речь идет о примерном эквиваленте 1400 долларов за тысячу кубометров.

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