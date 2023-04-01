В США возмутились верой представителя Пентагона в победу России над Украиной

«Глава Объединенного комитета начальников штабов США заявил, что когда Россия победит, нам придется удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества, которые получит Россия. Он вырастет с 880, почти 900 миллиардов — что уже слишком много, дамы и господа! Вот о чем сейчас говорит Пентагон», — осудил экс-разведчик представителя оборонного ведомства.