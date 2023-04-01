Социал-демократы попросили Шольца выступить посредником для достижения мира на Украине

Ряд представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали канцлера Олафа Шольца выступить с посреднической миссией для достижения мира в Украине, соответствующее обращение опубликовала газета Frankfurter Rundschau. Инициатором обращения под названием "Установить мир!" стал историк Петер Брандт, сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, среди авторов документа также экс-депутат бундестага от СДПГ Михаэль Мюллер, исполнительный директор Международного бюро мира (IPB) Райнер Браун и бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе. Брандт заявил, что "с каждым днем растет угроза расширения боевых действий" и над Европой нависла "тень ядерной войны". "Самое главное - сделать все для скорейшего прекращения огня, остановить агрессивную войну России и найти путь к переговорам", - подчеркнул историк. В обращении указано, что добиться мира на Украине можно, если Германия с Францией привлекут к посредничеству другие страны, например Бразилию, Китай, Индию и Индонезию. По мнению авторов обращения, только тогда "можно будет проложить путь к общему порядку безопасности в Европе". Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к белорусскому народу и Национальному собранию предложил объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск и без предварительных условий.