СМИ рассказали об обвинении Трампа в уголовном преступлении

Бывшего лидера США Дональда Трампа попытаются привлечь к ответственности, обвинив как минимум в одном уголовном преступлении. Об этом пишет агентство The Associated Press со ссылкой на информированные источники, передает РИА Новости.

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Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. Официально обвинения озвучат только при явке Трампа в суд, однако дело, предположительно, касается порноактрисы Сторми Дэниэлс. Следствие полагает, что ей была выплачена крупная сумма денег за неразглашение информации о романе с экс-президентом.

Агентство пишет, что Трампа также обвиняют в фальсификации деловой документации.

Ожидается, что бывший лидер США прибудет в суд 4 апреля. Адвокат политика Джо Такопина сообщил, что Трамп намерен доказать свою невиновность.