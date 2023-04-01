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16 минут назад

СМИ рассказали об обвинении Трампа в уголовном преступлении

Елена Прошина

Бывшего лидера США Дональда Трампа попытаются привлечь к ответственности, обвинив как минимум в одном уголовном преступлении. Об этом пишет агентство The Associated Press со ссылкой на информированные источники, передает РИА Новости.

СМИ рассказали об обвинении Трампа в уголовном преступлении
Фото: ТАССТАСС

Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. Официально обвинения озвучат только при явке Трампа в суд, однако дело, предположительно, касается порноактрисы Сторми Дэниэлс. Следствие полагает, что ей была выплачена крупная сумма денег за неразглашение информации о романе с экс-президентом.

Агентство пишет, что Трампа также обвиняют в фальсификации деловой документации.

Ожидается, что бывший лидер США прибудет в суд 4 апреля. Адвокат политика Джо Такопина сообщил, что Трамп намерен доказать свою невиновность.

Экс-президент отрицал как роман с Дэниелс, а также и любые противоправные действия со своей стороны. Кроме того, Трамп считает, что все эти обвинения обусловлены политикой и связаны с его намерением баллотироваться в президенты в 2024 году. После заявлений прокуратуры округа Манхэттен Трамп отметил, что не ожидает честного судебного разбирательства в Нью-Йорке по своему делу.

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