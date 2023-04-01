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24 минуты назад

The Sun: Британия может выступить против кандидатуры фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

Газета.Ruиещё 2

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стала претенденткой на пост генерального секретаря НАТО, несколько стран-членов Альянса предложили ее кандидатуру. Об этом пишет британская газета The Sun.

СМИ: Лондон выступит против кандидатуры фон дер Ляйен на пост генсека НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, Великобритания, вероятно, выступит против кандидатуры фон дер Ляйен на пост генсека НАТО в связи с ее «плохим послужным списком» на посту министра обороны ФРГ (17 декабря 2013 — 17 июля 2019).

Как утверждает The Sun, на должность председателя Североатлантического альянса также претендует министр обороны Великобритании Бен Уоллес, чью кандидатуру поддерживает премьер-министр Риши Сунак; премьер Эстонии Кая Каллас; вице-премьер Канады Христя Фриланд.

Эстонский политик заявляла, что намерена бороться с «угрозой со стороны России» на границах, а у Фриланд вовсе есть украинские корни. При этом газета пишет, что последний кандидат вряд ли получит пост генсека НАТО, поскольку Канада не выполнила цель Альянса по расходованию 2% ВВП на оборону.

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В начале марта итальянская газета La Repubblica писала, что Урсула фон дер Ляйен может претендовать на пост генерального секретаря НАТО в том случае, если ее не переизберут на пост главы Еврокомиссии.

При этом газета The New York Times утверждала, что США видят в госпоже Фриланд преемника Йенса Столтенберга. Его полномочия истекают осенью 2023 года.

В мире,Риши Сунак,Кая Каллас,Христя Фриланд,Бен Уоллес,Йенс Столтенберг,НАТО,Еврокомиссия,
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