В штате Арканзас 600 человек пострадали из-за нескольких торнадо

В американском штате Арканзас в пятницу произошли минимум два торнадо, в результате которых пострадали по меньшей мере 600 человек. Об этом сообщило местное подразделение телеканала CBS.

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По информации СМИ, удар стихии пришелся на центральную часть штата, в том числе на самый густонаселенный город Арканзаса — Литтл-Рок — и его окрестности. Данных о тяжести состояния пострадавших на данный момент не приводится. Губернатор Арканзаса Сара Сандерс ввела режим чрезвычайной ситуации в штате и задействовала силы Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий удара стихии.

По информации CBS, в результате торнадо в штате без света остались более 70 тыс. потребителей. 26 марта National Public Radio (NPR) сообщало, что в американских штатах Миссисипи и Алабама по меньшей мере 26 человек погибли в результате торнадо.