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В США заявили об опасности возможного военного союза России и Китая

Глава комитетов начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что возможный военный союз России и КНР грозит определенными рисками. Об этом он высказался в беседе с Defense One.

В США заявили об опасности возможного военного союза России и Китая
© ТАСС

Милли заявил об опасности возможного военного союза России и Китая и подчеркнул, что требуется такой геополитический подход, который позволит избежать подобной угрозы. Сотрудничество двух стран стало бы риском для Вашингтона.

«Если начнется война трех сверхдержав, две из которых будут против нас, это будет очень большим вызовом», — отметил он.

Начальник Генштаба США добавил, что страна выступает против конфликта сверхдержав, поэтому придерживается позиции «мир через силу». По его мнению, Вашингтону следует быть «очень прагматичным и аккуратным».

В том же интервью Милли допустил возможность конфликта США и Китая. При этом сценарий войны с Пекином он назвал маловероятным.

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