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58 минут назад

В деле об убийстве на съемках фильма «Ржавчина» появился первый приговор

Илья Родин

Суд приговорил к шести месяцам условного заключения помощника режиссера Дэвида Холлса по делу об убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок вестерна «Ржавчина». Об этом пишет Fox News.

В деле Болдуина появился первый приговор
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Холлс стал первым осужденным по этому делу. Он не стал оспаривать предъявленное ему обвинение в небрежном использовании огнестрельного оружия.

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Вместе с тем, его адвокат Лиза Торрако настаивала на суде на том, что ее клиент не мог контролировать всех людей на съемочной площадке, следить за тем, чтобы они неукоснительно соблюдали правила безопасности.

Юрист подчеркнула, что Холлс пережил сильное потрясение, чувствует себя виноватым. Также он желает, чтобы суд разобрался в причинах инцидента.

Уточняется, что испытательный срок включает в себя штраф в размере 500 долларов, прохождение курсов по безопасному обращению с огнестрельным оружием, отказ от алкоголя и 24 часа общественных работ.

В мире,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
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