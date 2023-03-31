Представитель США проигнорировал вопрос Небензи в СБ ООН

На заседании Совбеза ООН заместитель постпреда США при организации Роберт Вуд не посчитал нужным ответить на вопрос об американском ядерном оружии в Европе, который задал представитель России Василий Небензя. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в пятницу, 31 марта, в Совбезе прошло заседание, посвященное вопросу о размещении российского ТЯО в Белоруссии.
Во время мероприятия Вуд сообщил, что США не нарушали и не намереваются нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия.
Уточняется, что Небензя не оставил без внимания высказывания коллеги. Он попросил его ответить на «простой вопрос» о том, находится ли американское ядерное оружие не только на территории США как таковой, но и на территории европейских стран.
Постпред России выразил надежду, что Вуд решится прокомментировать эту тему.
По данным агентства, Вуд предпочел промолчать.