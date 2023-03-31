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46 минут назад

США проигнорировали вопрос в СБ ООН о размещении ядерного оружия в Европе

Илья Родин

На заседании Совбеза ООН заместитель постпреда США при организации Роберт Вуд не посчитал нужным ответить на вопрос об американском ядерном оружии в Европе, который задал представитель России Василий Небензя. Об этом пишет РИА «Новости».

Представитель США проигнорировал вопрос Небензи в СБ ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в пятницу, 31 марта, в Совбезе прошло заседание, посвященное вопросу о размещении российского ТЯО в Белоруссии.

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Во время мероприятия Вуд сообщил, что США не нарушали и не намереваются нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия.

Уточняется, что Небензя не оставил без внимания высказывания коллеги. Он попросил его ответить на «простой вопрос» о том, находится ли американское ядерное оружие не только на территории США как таковой, но и на территории европейских стран.

Постпред России выразил надежду, что Вуд решится прокомментировать эту тему.

По данным агентства, Вуд предпочел промолчать.

В мире,Василий Небензя,Роберт Вуд,Совбез ООН,
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