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Виктор Орбан предупредил о риске начала Третьей мировой войны

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 31 марта, прокомментировал высказывания глав государств и правительств западных стран о возможном начале Третьей мировой войны. По его мнению, заявления лидеров следует воспринимать достаточно серьезно, пишет ТАСС.

Орбан предупредил о риске начала Третьей мировой войны
© globallookpress.com

Орбан напомнил, что видные политики стран Запада на фоне противостояния на Украине постоянно предупреждают о возможности дальнейшей эскалации конфликта, о рисках начала Третьей мировой войны.

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Премьер пояснил, что их высказывания на первый взгляд «звучат невероятно и преувеличенно». Вместе с тем, добавил он, опасность разрастания кризиса вполне реальна.

Ранее Орбан сообщил, что западные страны намереваются направить на Украину миротворческие войска.

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