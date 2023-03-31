Орбан предупредил о риске начала Третьей мировой войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 31 марта, прокомментировал высказывания глав государств и правительств западных стран о возможном начале Третьей мировой войны. По его мнению, заявления лидеров следует воспринимать достаточно серьезно, пишет ТАСС.

Орбан напомнил, что видные политики стран Запада на фоне противостояния на Украине постоянно предупреждают о возможности дальнейшей эскалации конфликта, о рисках начала Третьей мировой войны.

Премьер пояснил, что их высказывания на первый взгляд «звучат невероятно и преувеличенно». Вместе с тем, добавил он, опасность разрастания кризиса вполне реальна.