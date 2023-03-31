Четыре средства массовой информации США призвали РФ освободить Гершковича

Газеты The New York Times и The Washington Post, а также информационное агентство Bloomberg и издание Politico призвали власти России освободить американского журналиста Эвана Гершковича , задержанного по обвинению в шпионаже.

"Мы призываем к немедленному освобождению Эвана", - говорится в письменном заявлении, которое было распространено в пятницу этими четырьмя средствами массовой информации США.

Они заявляют, что "глубоко встревожены" задержанием Гершковича, который является корреспондентом газеты The Wall Street Journal. При этом авторы заявления характеризуют Гершковича как "уважаемого репортера The Wall Street Journal и выражают мнение, что освещение им России было "справедливым и точным - в то самое время, когда миру необходима надежная информация".