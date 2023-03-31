МИД Эстонии призвал отменить Основополагающий акт Россия - НАТО

Основополагающий акт Россия - НАТО, подписанный в 1997 году, следует отменить, заявил глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу. Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению министра, Россия якобы «игнорирует все принципы международного права».

На фоне этого, подчеркнул дипломат, сотрудничество с РФ по оборонным вопросам полностью исключается.

Следовательно, отметил Рейнсалу, настало время отменить базовое соглашение между Россией и Североатлантическим альянсом.

Напомним, что Акт между РФ и НАТО был подписан в Париже в 1997 бывшим президентом России Борисом Ельциным и генсеком НАТО Хавьером Соланой.