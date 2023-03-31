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16 минут назад

МИД Эстонии призвал отменить Основополагающий акт Россия - НАТО

Илья Родин

Основополагающий акт Россия - НАТО, подписанный в 1997 году, следует отменить, заявил глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу. Об этом пишет РИА «Новости».

МИД Эстонии призвал отменить Основополагающий акт Россия - НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению министра, Россия якобы «игнорирует все принципы международного права».

На фоне этого, подчеркнул дипломат, сотрудничество с РФ по оборонным вопросам полностью исключается.

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Следовательно, отметил Рейнсалу, настало время отменить базовое соглашение между Россией и Североатлантическим альянсом.

Напомним, что Акт между РФ и НАТО был подписан в Париже в 1997 бывшим президентом России Борисом Ельциным и генсеком НАТО Хавьером Соланой.

Документ оговаривает взаимные обязательства Москвы и Брюсселя в области безопасности, регулирует взаимоотношения сторон, а также предусматривает сокращение вооружений.

В мире,Армия,Борис Ельцин,НАТО,
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