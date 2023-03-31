Китай рассказал о своем подходе к процессу ядерного разоружения

Китай выступает против размещения ядерного оружия за границей каким-либо ядерным государством, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, пишет ТАСС.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press Maksim Konstantinov / Global Look Press

Он объяснил, что Пекин будет добиваться последовательного ядерного разоружения.

«Мы за последовательный подход к процессу ядерного разоружения, чтобы в конечном итоге ввести полный запрет на ядерное оружие и добиться его полной ликвидации», — подчеркнул Шуан.

Выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, он уточнил, что Пекин призывает вывести уже развернутые в других странах ядерные вооружения.

«Выступаем за неразмещение ядерного оружия за границей каким бы то ни было ядерным государством», — рассказал он.

Представитель Китая считает, что необходимы гарантии поддержания глобальной стабильности.