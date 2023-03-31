Байден не будет высылать дипломатов РФ в ответ на арест журналиста WSJ

Американский президент Джо Байден заявил, что не планирует высылать российских дипломатов в ответ на арест журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в России за шпионаж.

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Об этом он сказал сотрудникам СМИ во время общения с ними перед своей поездкой в штат Миссисипи.

«План в этом сейчас не заключается», — цитирует его ТАСС.

Также он обратился к российским властям с призывом освободить Гершковича.

Ранее Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал Гершковича по уголовному делу о шпионаже.