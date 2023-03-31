$76.45+0.1482.39-0.75
58 минут назад

Байден не планирует высылать дипломатов России в ответ на арест журналиста WSJ Гершковича

RT на русском

Американский президент Джо Байден заявил, что не планирует высылать российских дипломатов в ответ на арест журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в России за шпионаж.

Байден не будет высылать дипломатов РФ в ответ на арест журналиста WSJ
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом он сказал сотрудникам СМИ во время общения с ними перед своей поездкой в штат Миссисипи.

«План в этом сейчас не заключается», — цитирует его ТАСС.

Также он обратился к российским властям с призывом освободить Гершковича.

Ранее Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал Гершковича по уголовному делу о шпионаже.

30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.

В мире,Эван Гершкович,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий