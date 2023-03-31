Премьер Испании призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе встречи с лидером Китая Си Цзиньпином призвал его провести разговор с Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.
Во время встречи лидеры двух стран обсудили пути выхода из конфликта на Украине. Чтобы узнать из первых рук о дипломатическом решении конфликта, Санчес попросил Цзиньпина поговорить с Зеленским.
«Я настаивал на важности того, чтобы Украина<...> решала в отношении того, что на нее влияет», - сказал испанский премьер.
Ранее сообщалось, что Испания намерена отправить Украине шесть боевых танков Leopard 2A4. Поставки произойдут после католической Пасхи. Чтобы убедиться в работоспособности, сейчас машины проходят тестирование в Кордове.
До этого Педро Санчес заявил, что Испания поставит Киеву 10 танков Leopard. Поэтому официальный Мадрид принял решение о передаче еще четырех танков. При этом страна не планирует отправлять в зону боевых действий своих военных, так как Испания не является членом НАТО.