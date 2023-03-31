Премьер Испании призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

Во время встречи лидеры двух стран обсудили пути выхода из конфликта на Украине. Чтобы узнать из первых рук о дипломатическом решении конфликта, Санчес попросил Цзиньпина поговорить с Зеленским.

«Я настаивал на важности того, чтобы Украина<...> решала в отношении того, что на нее влияет», - сказал испанский премьер.

Ранее сообщалось, что Испания намерена отправить Украине шесть боевых танков Leopard 2A4. Поставки произойдут после католической Пасхи. Чтобы убедиться в работоспособности, сейчас машины проходят тестирование в Кордове.