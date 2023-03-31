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42 минуты назад

Байден отреагировал на арест журналиста WSJ

Алиса Селезнёва

Президент США Джо Байден призвал власти России отпустить арестованного по делу о шпионаже корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом пишет ТАСС.

«Освободите его», - заявил сегодня американский лидер, обратившись к правительству России.

Таким образом он прокомментировал арест Гершковича в краткой беседе с журналистами в Белом доме перед поездкой в штат Миссисипи.

Песков: дело по задержанию журналиста WSJ под грифом "секретно"

О задержании Гершковича по подозрению в шпионаже ранее сообщила ФСБ. В спецслужбе заявили, что журналист по заданию властей США занимался «сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну». Суд принял решение его аресте.

После ареста Гершковича госсекретарь США Энтони Блинкен призвал всех американцев на территории РФ немедленно покинуть страну. А газета Wall Street Journal в качестве ответной меры на арест своего сотрудника потребовала от американских властей выслать из США российского посла и всех работающих в стране российских журналистов.

В мире,Видео,Эван Гершкович,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,ФСБ,Правительство РФ,
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