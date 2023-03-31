Байден призвал власти РФ освободить журналиста WSJ

"Освободите его", - обратился в пятницу к российскому правительству глава администрации США , комментируя арест Гершковича в краткой беседе с журналистами в Белом доме перед поездкой в штат Миссисипи.

По информации Центра общественных связей ФСБ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ РФ в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, журналист был задержан с поличным. 30 марта Лефортовский суд в Москве арестовал Гершковича. В свою очередь WSJ опубликовала сообщение, в котором выразила глубокую обеспокоенность за безопасность Гершковича, отметив, что он работает в московском бюро издания и занимается освещением событий в России.