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1 час назад

Байден призвал власти РФ освободить арестованного за шпионаж американского журналиста

ТАССиещё 2

Президент США Джо Байден призвал власти России освободить арестованного по делу о шпионаже корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) американского гражданина Эвана Гершковича.

Байден призвал власти РФ освободить журналиста WSJ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Освободите его", - обратился в пятницу к российскому правительству глава администрации США, комментируя арест Гершковича в краткой беседе с журналистами в Белом доме перед поездкой в штат Миссисипи.

По информации Центра общественных связей ФСБ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ РФ в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, журналист был задержан с поличным. 30 марта Лефортовский суд в Москве арестовал Гершковича. В свою очередь WSJ опубликовала сообщение, в котором выразила глубокую обеспокоенность за безопасность Гершковича, отметив, что он работает в московском бюро издания и занимается освещением событий в России.

В мире,Эван Гершкович,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Администрация США,ФСБ,Правительство РФ,
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