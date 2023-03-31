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19 минут назад

Трамп заявил своим сторонникам: "Они приходят не за мной, а за вами"

Газета.Ruиещё 2

Бывший президент США Дональд Трамп, против которого готовятся официальные обвинения, обратился к своим сторонникам. Экс-глава государства опубликовал соответствующий статус в его собственной соцсети Truth Social.

Трамп обратился к своим сторонникам из-за предъявленных ему обвинений
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Они приходят не за мной, а за вами - я просто встал на их пути!", - написал политик.

Ранее стало известно, что суд присяжных обвиняет Трампа по 30 эпизодам, связанным с мошенничеством. Адвокат бывшего президента Соединенных Штатов заявил, что политик, скорее всего, предстанет перед Верховным судом штата Нью-Йорк на Манхэттене 4 апреля. Юрист также отметил, что экс-глава Белого дома не будет прятаться в своем имении в Мар-а-Лаго во Флориде на фоне следственных действий в отношении него. В середине марта Трамп предупредил, что его могут задержать работники окружной прокуратуры Манхэттена. В СМИ полагают, что миллиардера могут задержать из-за взятки порноактрисе Сторми Дэниелс. Как утверждается, Трамп через адвоката выплатил ей за молчание $130 тысяч в последние дни предвыборной президентской гонки в 2016 году.

В мире,Дональд Трамп,
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