Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не пойдет на сделку со следствием по делу о подлоге финансовых документов. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил его адвокат Джо Такопина.

По мнению юриста, вероятность признания вины Трампом близится к нулю. Такопина абсолютно уверен, что инкриминируемого 45-му президенту США преступления «не было». При этом он добавил, что пока не может точно сказать, может ли дело дойти до судебного разбирательства.

Такопина подчеркнул, что Трамп не планирует скрываться в своем владении Мар-а-Лаго во Флориде. Кроме того, по его юриста, во время явки в суд на следующей неделе бывший глава американского государства намерен заявить о своей невиновности, передает NBC News.