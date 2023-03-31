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1 час назад

Адвокат Трампа заявил, что политик не пойдет на сделку со следствием

Вечерняя Москва

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не пойдет на сделку со следствием по делу о подлоге финансовых документов. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил его адвокат Джо Такопина.

По мнению юриста, вероятность признания вины Трампом близится к нулю. Такопина абсолютно уверен, что инкриминируемого 45-му президенту США преступления «не было». При этом он добавил, что пока не может точно сказать, может ли дело дойти до судебного разбирательства.

Такопина подчеркнул, что Трамп не планирует скрываться в своем владении Мар-а-Лаго во Флориде. Кроме того, по его юриста, во время явки в суд на следующей неделе бывший глава американского государства намерен заявить о своей невиновности, передает NBC News.

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Большое жюри присяжных в США ранее проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу. В суде слушалось дело против бывшего президента, которое связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Женщине якобы заплатили большую сумму за молчание о предполагаемых отношениях с политиком.

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