Президент Молдавии приехала на Украину

Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом на Украину. Об этом пишет News.ru
Как уточняется, вместе с молдавским лидером Украину посетили премьер-министры Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович.
Отмечается, что в Киеве политики примут участие в саммите, посвященном событиям в Буче. О точном содержании мероприятия пока не сообщается.
Ранее власти Словении сообщили, что визит Голоба станет «демонстрацией политической поддержки» Украины. В правительстве Словакии добавили, что премьера Хегера также сопровождает исполняющий обязанности главы Минобороны Ярослав Надь.