Президент Молдавии приехала на Украину

Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом на Украину. Об этом пишет News.ru

Как уточняется, вместе с молдавским лидером Украину посетили премьер-министры Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович.

Отмечается, что в Киеве политики примут участие в саммите, посвященном событиям в Буче. О точном содержании мероприятия пока не сообщается.