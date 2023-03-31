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44 минуты назад

Санду прибыла на Украину

Елена Прошина

Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом на Украину. Об этом пишет News.ru

Президент Молдавии приехала на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется, вместе с молдавским лидером Украину посетили премьер-министры Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович.

Отмечается, что в Киеве политики примут участие в саммите, посвященном событиям в Буче. О точном содержании мероприятия пока не сообщается.

Санду заявила о защите Молдавии украинской армией

Ранее власти Словении сообщили, что визит Голоба станет «демонстрацией политической поддержки» Украины. В правительстве Словакии добавили, что премьера Хегера также сопровождает исполняющий обязанности главы Минобороны Ярослав Надь.

В мире,Майя Санду,Ярослав Надь,Эдуард Хегер,Андрей Пленкович,
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