Президент Молдавии приехала на Украину

«Сегодня народ Молдовы и я вместе с мировым сообществом вспоминаем о терроре, учиненном год назад против мирных жителей в Буче. Мы чтим и скорбим невиновных. Демократии должны работать вместе, чтобы эти злодеяния были расследованы и наказаны», — написала Санду.