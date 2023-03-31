Президент Молдавии приехала на Украину

Президент Молдавии Майя Санду посетила с официальным визитом украинский город Буча. О своей поездке на Украину глава республики написала в Twitter.
«Сегодня народ Молдовы и я вместе с мировым сообществом вспоминаем о терроре, учиненном год назад против мирных жителей в Буче. Мы чтим и скорбим невиновных. Демократии должны работать вместе, чтобы эти злодеяния были расследованы и наказаны», — написала Санду.
Помимо Санду, 31 марта на Украину прибыли также премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии. Также в Бучу приехал президент Украины Владимир Зеленский. 31 марта 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули Бучу под свой контроль.
В феврале Бучу посещал глава МИД Израиля Эли Коэн. «Невозможно оставаться безразличным перед лицом суровых зрелищ и страшных историй, которые я слышал и обнаружил здесь. Израиль осуждает любое умышленное причинение вреда невинным людям», — заявил министр. В Буче Коэн возложил венок к братской могиле 116 местных жителей.