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14 минут назад

Президент Молдавии приехала на Украину

Lenta.ru

Президент Молдавии Майя Санду посетила с официальным визитом украинский город Буча. О своей поездке на Украину глава республики написала в Twitter.

Президент Молдавии приехала на Украину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сегодня народ Молдовы и я вместе с мировым сообществом вспоминаем о терроре, учиненном год назад против мирных жителей в Буче. Мы чтим и скорбим невиновных. Демократии должны работать вместе, чтобы эти злодеяния были расследованы и наказаны», — написала Санду.

Помимо Санду, 31 марта на Украину прибыли также премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии. Также в Бучу приехал президент Украины Владимир Зеленский. 31 марта 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули Бучу под свой контроль.

В феврале Бучу посещал глава МИД Израиля Эли Коэн. «Невозможно оставаться безразличным перед лицом суровых зрелищ и страшных историй, которые я слышал и обнаружил здесь. Израиль осуждает любое умышленное причинение вреда невинным людям», — заявил министр. В Буче Коэн возложил венок к братской могиле 116 местных жителей.

В мире,Майя Санду,Владимир Зеленский,
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