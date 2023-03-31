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Трампу предъявят обвинения в суде

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявят обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с бизнес-мошенничеством. Об этом CNN заявил его адвокат Джо Такопина.

Трампу предъявят в суде обвинения в бизнес-мошенничестве
© Lenta.ru

Ожидается, что бывший американский лидер предстанет перед судом для предъявления обвинения по делу о направлении скрытых платежей во вторник, 4 апреля.

Ранее большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Прокуратура Манхэттена обвиняет экс-президента по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

Также 10 марта стало известно, что Трампу собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него были сексуальные контакты в 2006–2007 годах. Утверждается, что в разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации о связи с политиком.

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