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17 минут назад

Wall Street Journal требует выслать из США российских журналистов

Елена Прошина

В связи с арестом своего корреспондента Эвана Гершковича в России газета Wall Street Journal призвала администрацию США рассмотреть возможность ответных мер. Предлагается выслать из страны российского посла и всех работающих в США российских журналистов. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению редакции издания, это минимальные меры, на которые она может рассчитывать. Редакция также уверена, что арест ее корреспондента свидетельствует о снижении способности властей США сдерживать нападения других стран на своих граждан. При этом, газета выразила благодарность властям за их осуждение задержания журналиста.

Газета подчеркнула, что первостепенной задачей правительства США является защита своих граждан, в то время как многие правительства считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать американских граждан в тюрьму.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также призвал оставшихся на территории РФ американских граждан покинуть страну. Он подчеркнул, что главный приоритет США - безопасность своих граждан. Он также повторил предупреждение о том, что американцам может грозить опасность в России.

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