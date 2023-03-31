Обзор иноСМИ: проблемы Европы с российским СПГ и союз Эр-Рияда с ШОС

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«ЕС не знает, как остановить поток российского газа»

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Несмотря на попытки Европы избавиться от энергетической зависимости от России, казна Москвы продолжает пополняться за счет закупок углеводородов странами ЕС, пишет El Confidencial. Испания является в этих закупках бесспорным лидером - по крайней мере в том, что касается российского сжиженного природного газа (СПГ).

Испания импортировала наибольший объем российского СПГ среди всех стран ЕС. С начала украинского кризиса страна нарастила закупки этого топлива в РФ на 84 процента. Отчеты испанского оператора Enagás за первые два месяца 2023 года показали рост закупок на 172 процента по сравнению с тем же периодом 2022-го. Испанское Министерство экологических преобразований 14 марта направило письмо компаниям, импортирующим СПГ в Испанию, с просьбой ограничить закупки у РФ. Однако реальность такова, что ни у Мадрида, ни у Брюсселя, нет никаких механизмом, позволяющих остановить поток российского СПГ в ЕС, - только слова. В отличие от сырой нефти и ее производных, в отношении СПГ из России эмбарго не вводилось.

Как пшеница помогает российской СВО

Считается, что именно Владимир Ленин назвал пшеницу «валютой валют». Колумнист Bloomberg Хавьер Блас считает, что еще одному Владимиру, президенту РФ Владимиру Путину, беспокоиться не о чем: Россия - крупнейший в мире экспортер пшеницы, что делает страну жизненно важным звеном в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Россия находится в выигрышном положении, даже несмотря на уход ведущих западных зерновых трейдеров с рынка РФ (трейдер Cargill на этой неделе сообщил о таких планах) - российское зерно и другие культуры продолжат поступать на мировые рынки.

Внутри страны местные торговцы заменят иностранных. А за ее пределами западные трейдеры продолжат отгрузку российского зерна. Благодаря этому Кремль продолжит собирать налоги на экспорт зерна для финансирования спецоперации на Украине. Также Москва по-прежнему сможет использовать экспорт зерна в качестве дипломатического рычага. Кроме того, без западных трейдеров, «скупающих и продающих урожай в сердце России», ЕС и США лишатся источника разведданных - только власти РФ теперь будут решать, куда и по какой цене будет отправляться российское зерно.

Сотни танков Т-90М для российской армии

Источники российских СМИ сообщили, что в последнее время на вооружении армии РФ появились сотни новых танков Т-90М и большое количество Т-72Б3М, пишет Military Watch Magazine. Издание отмечает, что таких результатов Россия добилась благодаря резкому росту производства: РФ уже значительно превзошла всех других производителей танков в мире, а в 2023-м планируется произвести еще 1500 Т-90М.

Одним из наиболее заметных преимуществ Т-90М по сравнению с более старыми версиями издание называет интеграцию пушки 2А46М-5 и системы управления огнем «Калина», что позволяет танкистам использовать широкий спектр специализированных боеприпасов. Живучесть танка выигрывает от интеграции системы активной защиты «Афганит» и комплекса динамической защиты «Реликт», а также от изоляции боеприпасов от остальной части машины. Как и в случае со всеми остальными российскими танками, способность Т-90М использовать осколочно-фугасные снаряды дает танку важное преимущество в поддержке пехоты.

Глава МИД Германии собирается в Китай

Список высокопоставленных европейских политиков, решивших посетить Китай, становится все длиннее и длиннее. Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился в Пекин 30 марта, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют вылететь в КНР на следующей неделе, а глава МИД Германии Анналена Бербок готовит свой визит в Китай в середине апреля, пишет Handelsblatt.

По словам нескольких источников издания, знакомых с планами министра, Бербок прилетит в Пекин вскоре после пасхальных каникул, а затем отправится на встречу министров иностранных дел G7 в Японии. Кроме того, на июнь запланированы германо-китайские правительственные консультации.

Почему саудиты вслед за Ираном присоединяются к РФ и Китаю

Саудовская Аравия решила присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на фоне волны дипломатических инициатив на Ближнем Востоке, сближающих страны региона с Китаем и Россией, пишет Newsweek. Решение сделает Эр-Рияд официальным партнером по диалогу ШОС - блока экономики и безопасности, в который входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.