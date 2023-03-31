Присоединение Крыма и третья мировая: главные заявления Лукашенко из обращения к народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 31 марта, выступает с обращением к народу и парламенту. «Рамблер» собрал главные заявления лидера республики.

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Перемирие на Украине

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Как сообщает ТАСС, Лукашенко счел необходимым объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск.

«Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия [на Украине – прим. ред.]. Без права перемещения техники и перегруппировки войск», - заявил он.

Кроме того, президент Белоруссии указал на необходимость начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине уже сегодня.

По его словам, если Запад вновь попытается использовать паузу в боевых действиях для усиления своих действий обманом, России придется задействовать «всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта: и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран».

Вина Запада в конфликтах

Лукашенко также заявил, что именно стремление западных стран подчинить себе мир приводило к горячим конфликтам в последние годы, передает ТАСС.

«С чего начались горячие конфликты последних десятилетий? С неуемного желания Запада подчинить себе весь мир. И даже не Запада - одной страны», - указал Лукашенко.

Лукашенко обратил внимание на то, что украинцы нуждаются в том, чтобы в их стране был мир, однако, как указал глава республики,

«это желание никого не интересует на Западе».

Президент также обвинил Запад в том, что он использовал выигранное на минских переговорах время для милитаризации Украины.

Присоединение Крыма - вынужденная мера

Лукашенко заявил, что присоединение Россией Крыма было вынужденной мерой. По его словам, страна на это пошла в связи с нагнетанием ситуации вокруг Украины западными странами, передает ТАСС.

Предпосылки третьей мировой войны

Лукашенко заявил о наличии предпосылок третьей мировой войны с ядерными пожарами, передает ТАСС.

«На горизонте замаячила третья мировая с ядерными пожарами», - заявил президент республики.

Он подчеркнул, что лишь переговоры могут помочь избежать такого исхода.

Сохранение суверенитета Белоруссии

Лукашенко заявил, что в истории независимой страны никогда не стоял так остро вопрос сохранения независимости и суверенитета, передает ТАСС.