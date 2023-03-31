Генсек ООН отказался вмешиваться в споры о председательстве РФ в Совбезе

Он уточнил, что генсек не планирует каким-либо образом вмешиваться в данный вопрос и продолжит свою работу в том же режиме вне зависимости от того, кто будет занимать место председателя Совбеза ООН в апреле. Дюжаррик также предположил, что Гутерриш изъявит желание принять участие в созываемом Россией 24 апреля заседании на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН».