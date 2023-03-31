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24 минуты назад

Генсек ООН отказался вмешиваться в споры о председательстве России в Совбезе

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Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик рассказал, что тот отказывается вмешиваться в споры о председательстве России в Совете Безопасности организации, сообщает ТАСС.

Генсек ООН отказался вмешиваться в споры о председательстве РФ в Совбезе
Фото: Eskinder Debebe / Globallookpress.comEskinder Debebe / Globallookpress.com

«Думаю, что генеральный секретарь ООН считает, что хорошей идеей для государств-членов ООН является принятие решения ими самими», — заявил Дюжаррик.

Он уточнил, что генсек не планирует каким-либо образом вмешиваться в данный вопрос и продолжит свою работу в том же режиме вне зависимости от того, кто будет занимать место председателя Совбеза ООН в апреле. Дюжаррик также предположил, что Гутерриш изъявит желание принять участие в созываемом Россией 24 апреля заседании на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН».

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Ранее генсек ООН предупредил о «сдвиге тектонических плит геополитики» в ходе обращения к участникам организованного США «Саммита за демократию».

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