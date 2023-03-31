Reuters: Маск собирается посетить Китай

Американский бизнесмен, владелец компании Tesla Илон Маск планирует в апреле посетить Китай. Как сообщает ТАСС, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, предприниматель собирается провести встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Это будет первый визит Маска в Китай после начала пандемии коронавируса. Агентство отмечает, что для Tesla КНР является вторым по величине рынком.

Напомним, что с 2019 года в Шанхае работает завод Tesla. После модернизации в 2022 году предприятие способно ежегодно производить 1 млн электромобилей Model 3 и Model Y. Ранее СМИ заявляли о планах Tesla построить еще один завод по сборке электромобилей, который будет расположен недалеко от уже работающего предприятия компании в зоне свободной торговли района Линьган. На нем планируется наладить производство еще 450 тысяч автомобилей ежегодно.