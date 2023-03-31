Американский миллиардер Илон Маск планирует посетить Китай в апреле и надеется встретиться с премьером госсовета КНР Ли Цяном, передает Reuters со ссылкой на неназванные источники, знакомые с планом поездки.
Как пишет Reuters, Маск планирует посетить Китай в апреле и надеется встретиться с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, точная дата визита будет зависеть от графика премьера, передает РИА «Новости».
По данным агентства, это будет первый визит предпринимателя в Китай после пандемии COVID-19.
Ранее японское издание Asahi сообщило, что Китаю в подготовке к конфликту с США необходимо обратить внимание на Украину, где важную роль играют технологии предпринимателя Илона Маска Starlink.