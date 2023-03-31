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15 минут назад

Reuters: Маск планирует посетить Китай в апреле, хочет встретиться с премьером госсовета КНР

Деловая газета "Взгляд"

Американский миллиардер Илон Маск планирует посетить Китай в апреле и надеется встретиться с премьером госсовета КНР Ли Цяном, передает Reuters со ссылкой на неназванные источники, знакомые с планом поездки.

Как пишет Reuters, Маск планирует посетить Китай в апреле и надеется встретиться с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, точная дата визита будет зависеть от графика премьера, передает РИА «Новости».

По данным агентства, это будет первый визит предпринимателя в Китай после пандемии COVID-19.

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Ранее японское издание Asahi сообщило, что Китаю в подготовке к конфликту с США необходимо обратить внимание на Украину, где важную роль играют технологии предпринимателя Илона Маска Starlink.

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