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53 минуты назад

СМИ сообщили о планах Бербок посетить Китай

Елена Прошина

Глава МИДа Германии Анналена Бербок намерена в середине апреля посетить Китай. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

СМИ сообщили о планах Бербок посетить Китай
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, министр может отправиться в Пекин через несколько дней после католической Пасхи, которая пройдет 9 апреля. О темах, которые будут обсуждаться во время визита, пока ничего не известно.

Отмечается, что из Китая Бербок направится на саммит глав МИД стран G7, который пройдет в Японии.

В настоящее время ФРГ ведет работу над стратегией выстраивания отношений с Пекином. Ожидается, что документ будет готов к началу межправительственных консультаций, назначенные на июнь. Однако публикация может быть отложена на более поздний срок.

Кроме того, глава испанского правительства Педро Санчес и президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен намерены посетить Китай на следующей неделе.

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