СМИ сообщили о планах Бербок посетить Китай

Глава МИДа Германии Анналена Бербок намерена в середине апреля посетить Китай. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

По данным издания, министр может отправиться в Пекин через несколько дней после католической Пасхи, которая пройдет 9 апреля. О темах, которые будут обсуждаться во время визита, пока ничего не известно.

Отмечается, что из Китая Бербок направится на саммит глав МИД стран G7, который пройдет в Японии.

В настоящее время ФРГ ведет работу над стратегией выстраивания отношений с Пекином. Ожидается, что документ будет готов к началу межправительственных консультаций, назначенные на июнь. Однако публикация может быть отложена на более поздний срок.