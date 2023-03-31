СМИ сообщили о планах Бербок посетить Китай

Глава МИДа Германии Анналена Бербок намерена в середине апреля посетить Китай. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.
По данным издания, министр может отправиться в Пекин через несколько дней после католической Пасхи, которая пройдет 9 апреля. О темах, которые будут обсуждаться во время визита, пока ничего не известно.
Отмечается, что из Китая Бербок направится на саммит глав МИД стран G7, который пройдет в Японии.
В настоящее время ФРГ ведет работу над стратегией выстраивания отношений с Пекином. Ожидается, что документ будет готов к началу межправительственных консультаций, назначенные на июнь. Однако публикация может быть отложена на более поздний срок.
Кроме того, глава испанского правительства Педро Санчес и президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен намерены посетить Китай на следующей неделе.