Лукашенко назвал условие прекращения конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойня на Украине не прекратится, пока «заокеанский хозяин» не даст на это отмашку. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал, обращаясь с посланием к народу страны и парламенту.

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По его словам, «беда приходит туда, где ей люди сами открывают двери». Примером такого места Лукашенко назвал Украину, в которой продолжатся боевые действия до «отмашки» хозяина.

Белорусский президент также подчеркнул, что глубоко погружен в украинский кризис, был в его эпицентре и все еще «оттуда не вышел».