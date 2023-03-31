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1 час назад

Лукашенко назвал условие прекращения конфликта на Украине

Никита Бородкин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойня на Украине не прекратится, пока «заокеанский хозяин» не даст на это отмашку. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал, обращаясь с посланием к народу страны и парламенту.

Лукашенко назвал условие прекращения конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, «беда приходит туда, где ей люди сами открывают двери». Примером такого места Лукашенко назвал Украину, в которой продолжатся боевые действия до «отмашки» хозяина.

Белорусский президент также подчеркнул, что глубоко погружен в украинский кризис, был в его эпицентре и все еще «оттуда не вышел».

Напомним, что ранее Лукашенко во время своего обращения по случаю 80-летия Хатынской трагедии заявил, что «чума нацизма» снова приблизилась к границам Белоруссии. Он назвал долгом ныне живущих людей изобличить виновных в массовом геноциде, хранить память о трагедии и «не дать беде вновь разыграться на нашей святой земле».

В мире,Александр Лукашенко,
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