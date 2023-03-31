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СМИ: премьер Испании попробует перетянуть Си на сторону Европы

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Премьер-министр Испании Педро Санчес 30 марта прибыл в Китай, где пройдет его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином. Газета El País пишет, что Санчес попытается убедить Си занять более близкую к европейской позицию по украинскому кризису.

СМИ: премьер Испании попробует перетянуть Си на сторону Европы
© globallookpress.com

Санчес - первый европейский лидер, который встретится с Си после его поездки в Москву. 20-22 марта глава Китая находился в России с государственным визитом. Одной из тем его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стал украинский кризис и план урегулирования, предложенный Пекином.

Испанская газета подчеркивает, что Санчес попытается убедить Си, что любой мирный план по Украине «должен пройти через [президента Владимира] Зеленского».

El País называет визит «очень деликатным, даже с определенным риском», так как Китай занимает в отношении конфликта на Украине позицию, «далекую от европейской и очень близкую к Москве».

«А разница в размерах и влиянии между Китаем и Испанией огромна, поэтому у больших всегда есть соблазн использовать маленьких», - отмечает газета.

В ноябре 2022-го Санчес и Си провели двусторонние переговоры в рамках саммита G20 на Бали. Испанский премьер тогда призвал Си «использовать свое влияние» на Путина, чтобы положить конец украинскому кризису. Также Санчес передал Си свое желание «придать импульс отношениям ЕС с Китаем», в том числе сотрудничеству в сферах культуры и туризма.

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