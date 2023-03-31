СМИ: премьер Испании попробует перетянуть Си на сторону Европы

Премьер-министр Испании Педро Санчес 30 марта прибыл в Китай, где пройдет его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином. Газета El País пишет, что Санчес попытается убедить Си занять более близкую к европейской позицию по украинскому кризису.

Санчес - первый европейский лидер, который встретится с Си после его поездки в Москву. 20-22 марта глава Китая находился в России с государственным визитом. Одной из тем его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стал украинский кризис и план урегулирования, предложенный Пекином.

Испанская газета подчеркивает, что Санчес попытается убедить Си, что любой мирный план по Украине «должен пройти через [президента Владимира] Зеленского».

El País называет визит «очень деликатным, даже с определенным риском», так как Китай занимает в отношении конфликта на Украине позицию, «далекую от европейской и очень близкую к Москве».

«А разница в размерах и влиянии между Китаем и Испанией огромна, поэтому у больших всегда есть соблазн использовать маленьких», - отмечает газета.