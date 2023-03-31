Экс-президент США Дональд Трамп начал активно обзванивать республиканцев-конгрессменов, рассчитывая заручиться их поддержкой после выдвинутых против него обвинений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Так, Трамп пообщался с республиканскими лидерами палаты представителей и с конгрессменами, которые заседают в комитетах, пытающихся расследовать деятельность прокуратуры Манхэттена, которая начала дело против экс-президента.

В телефонных разговорах Трамп заявил союзникам, что планирует бороться с обвинениями, и продолжать протестовать против обвинительного заключения. Некоторые республиканцы тут же выразили свою поддержку Трампу в соцсетях. Кроме того, они также поспешили раскритиковать окружного прокурора Манхэттена.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти написал, что «американский народ не потерпит этой несправедливости», раскритиковав окружного прокурора. Он подчеркнул, что Элвин Брэгг злоупотребляет властью, за что палата представителей намерена привлечь его к ответственности.

Республиканец Стив Скализ назвал обвинения «возмутительными». По его мнению, это обвинительное заключение «одно из самых ярких примеров того, как экстремистски настроенные демократы используют правительство в качестве оружия для нападения на своих политических оппонентов».