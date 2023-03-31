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40 минут назад

The Economist: союзники дают Украине слишком мало денег

Ura.Ru

Союзники Киева заставляют страну просить военную помощь у Международного валютного фонда в долг. Об этом сообщает британский журнал The Economist. По мнению авторов материала, западные партнеры Украины могли бы полностью закрыть ее потребности грантами, не вгоняя страну в долги в тяжелое для нее время.

The Economist: союзники дают Украине слишком мало денег
Фото: ТАССТАСС

«Даже если Украина соберет достаточно средств, чтобы заполнить брешь, остается вопрос погашения долга. Займы у МВФ обходятся дорого — дороже, чем у других доноров. Как страна со средним уровнем дохода, Украина должна платить базовую процентную ставку в размере 3,5%», — передает The Economist. Кроме того, фонд взымает половину процента от каждой выплаты на административные расходы. Авторы материала отмечают, что за четыре года Украина получит от МВФ огромную сумму в 15,6 млрд, но этого все равно не будет достаточно для спасения украинской экономики, не говоря о необходимости рассчитаться с долгами.

МВФ ранее заявлял, что планирует некоторые реформы в этом контексте, но конкретные предложения до сих пор не прозвучали. «Учитывая, что МВФ имеет репутацию деспотичной организации, любые ошибки Украины могут иметь катастрофические последствия», — передает издание.

Во Всемирном банке подсчитали стоимость восстановления Украины. Необходима сумма составит около 411 миллиардов долларов, но это все равно меньше, чем деньги, которые Киев должен западным партнерам, передает телеканал 360. Политолог Андрей Кошкин считает, что пока Украина нужна Западу как средство борьбы с Россией, никто не запросит средства назад, но когда конфликт закончится, вопрос обязательно поднимут.

В мире,Андрей Кошкин,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,Телеканал "360° Подмосковье",
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