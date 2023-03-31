The Economist: союзники дают Украине слишком мало денег

«Даже если Украина соберет достаточно средств, чтобы заполнить брешь, остается вопрос погашения долга. Займы у МВФ обходятся дорого — дороже, чем у других доноров. Как страна со средним уровнем дохода, Украина должна платить базовую процентную ставку в размере 3,5%», — передает The Economist. Кроме того, фонд взымает половину процента от каждой выплаты на административные расходы. Авторы материала отмечают, что за четыре года Украина получит от МВФ огромную сумму в 15,6 млрд, но этого все равно не будет достаточно для спасения украинской экономики, не говоря о необходимости рассчитаться с долгами.