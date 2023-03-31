«Он психически нездоров»: зрителей Fox возмутили слова Байдена о трансгендерах в США

Зрителей телеканала Fox News сильно возмутило заявление президента США Джо Байдена о том, что трансгендеры "формируют душу американской нации". Их негодование усилилось после того, как глава Белого дома перечислил шаги своей администрации по поддержке этой социальной группы.

Фото: ROBERTO SCHMIDT / AFP ROBERTO SCHMIDT / AFP

Свое возмущение американцы выразили в Twitter (заблокирован в РФ).

Так, один из пользователей написал, что высказывание Байдена подтверждает тот факт, что он психически нездоров. Второй комментатор отметил, что к числу трансгендеров в США относятся лишь 1,6 процента всего взрослого населения. "Они не определяют нашу страну", - подчеркнул он. "Душа нашей нации теперь трансгендерная? - удивился третий. - Ух ты, когда это случилось? Я все пропустил!".

Большинство сошлись во мнении, что данное заявление не что иное, как обычная "политическая болтовня", и на самом деле Байден так не думает. "Он заискивает перед ними, чтобы выставить себя в выгодном свете. На днях он действительно сказал правду: он сказал, что любит мороженое с шоколадной крошкой. В это я могу поверить", - заключил кто-то (цитата по РИА Новости).