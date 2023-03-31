В конгрессе предложили объявить Байдену импичмент

Член палаты представителей конгресса США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсетях призвала объявить импичмент президенту Соединенных Штатов Джо Байдену для того, чтобы положить конец "охоте на ведьм".

Таким образом она прокомментировала выдвижение обвинений экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу со стороны Большого жюри Нью-Йорка. Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвинутые в его адрес обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем за всю историю уровне. Большое жюри на Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинение экс-президенту США. Источники утверждают, что обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни.