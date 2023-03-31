Постпред КНР предостерег ЕС о ситуации с давлением США

Постпред Китая при Евросоюзе Фу Цун предостерег страны сообщества от введения ограничений на торговлю с Китаем под давлением Соединенных Штатов. В интервью газете Financial Times, опубликованном в четверг, он призвал ЕС к сохранению "стратегической автономии".

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"Мы надеемся, что европейские правительства и европейские политики смогут осознать, в чем заключаются их интересы, и после этого будут противостоять необоснованному давлению со стороны США", - заявил изданию дипломат. "Кто в здравом уме откажется от такого процветающего и крупного рынка, как китайский?" - добавил он, подчеркнув, что Европа пойдет на осознанный риск, подрывая позитивный деловой климат в отношениях с КНР.

Комментируя решение правительства Нидерландов ужесточить ограничения на поставки в КНР оборудования для производства микросхем компании ASML, Фу Цун заявил, что "Китай не может никак не ответить на подобное ущемление своих интересов". По его словам, руководство Нидерландов "уступило давлению США".

Дипломат призвал ЕС не принимать предложения ограничивать торговлю с Китаем, так как многие из них противоречат правилам Всемирной торговой организации и будут оспорены КНР. По словам Фу Цуна, вместо этого Брюсселю следует расширять как деловое, так и дипломатическое сотрудничество с Пекином, в том числе в вопросе обеспечения мира на Украине.

"Я не считаю рациональным подходом увязывать отношения с КНР исключительно с украинским кризисом", - сказал он, подчеркнув, что у России есть "законные интересы в сфере безопасности", которые требуют уважения.