Байден порекомендовал отменить решения Трампа в банковской сфере

"Президент убежден, что следует отменить введенные при администрации Трампа послабления касательно необходимых базовых требований к крупным региональными банкам и надзора за ними, чтобы укрепить банковскую систему и сохранить рабочие места и малый бизнес США", - говорится в заявлении. По мнению главы государства, последствия послаблений привели к банкротству Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, "чей недавний крах вызвал цепную реакцию [в банковской сфере]".