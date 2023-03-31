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Байден порекомендовал отменить несколько решений Трампа в банковской сфере

Президент США Джо Байден считает необходимым отказаться от нескольких послаблений в банковской сфере, введенных предыдущей администрацией республиканца Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Белого дома.

Байден порекомендовал отменить решения Трампа в банковской сфере
© ТАСС

"Президент убежден, что следует отменить введенные при администрации Трампа послабления касательно необходимых базовых требований к крупным региональными банкам и надзора за ними, чтобы укрепить банковскую систему и сохранить рабочие места и малый бизнес США", - говорится в заявлении. По мнению главы государства, последствия послаблений привели к банкротству Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, "чей недавний крах вызвал цепную реакцию [в банковской сфере]".

Байден также призвал федеральные банковские агентства в сотрудничестве с Министерством финансов США подготовить несколько реформ, призванных "снизить риск возникновения новых банковских кризисов". В качестве примера названо возобновление отмененных Трампом ежегодных стресс-тестов на достаточность капитала для финансовых организаций с активами от $100 млрд до $250 млрд.

Департамент финансовой защиты штата Калифорния 10 марта объявил о банкротстве SVB - 16-го по величине банка в США, который обслуживал технологические компании и фирмы, использующие венчурный капитал. Это стало самым крупным банкротством американского банка со времен финансового кризиса 2008 года. SVB передан под управление Федеральной корпорации страхования вкладов США. 12 марта регулятор штата Нью-Йорк в целях исключения системных рисков принял решение о закрытии Signature Bank.

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