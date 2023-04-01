В Тель-Авиве против толпы протестующих применили водометы

Как отмечает РИА Новости, в Тель-Авиве протестуют около 230 тысяч человек, а по всей стране - 450 тысяч. Нетаньяху сообщил, что законодательный процесс по этой реформе был приостановлен, однако организаторы митингов планируют продолжить организовывать протесты, добиваясь, чтобы реформа была полностью отменена.