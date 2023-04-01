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В Тель-Авиве против толпы протестующих применили водометы

Израильская полиция применила водометы для разгона толпы протестующих в Тель-Авиве. В стране продолжаются волнения из-за судебной реформы правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В Тель-Авиве против толпы протестующих применили водометы
©  Ilia Yefimovich dpa Globallookpress

Как отмечает РИА Новости, в Тель-Авиве протестуют около 230 тысяч человек, а по всей стране - 450 тысяч. Нетаньяху сообщил, что законодательный процесс по этой реформе был приостановлен, однако организаторы митингов планируют продолжить организовывать протесты, добиваясь, чтобы реформа была полностью отменена.

Названы возможные последствия массовых протестов в Израиле

Массовые возмущения в Тель-Авиве начались 26 марта. По имеющимся данным, тогда в демонстрациях приняли участие около 630 тысяч человек.

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