Белый дом: Индия не является союзником США

Индия не является союзником США и никогда им не станет, но страны продолжат тесно сотрудничать. Такое заявление сделал координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете нацбезопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, передает ТАСС.
Он назвал Индию «великой державой». При этом Кэмпбелл заявил, что Нью-Дели «не является союзником США и никогда им не станет».
«Но это не значит, что мы не будем тесными партнерами и разделять многие вещи. Именно так нам следует понимать роль, которую Индия будет играть на мировой арене как великая держава», — сказал он.
По словам Кэмпбелла, США хотят «развивать, поддерживать и углублять отношения с Нью-Дели». Он добавил, что они и сейчас «очень крепкие». Более того отношение с Индией на уровне народов стран «самые крепкие, которые только есть у США», подытожил Кэмпбелл.