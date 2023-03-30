Белый дом: Индия не является союзником США

Индия не является союзником США и никогда им не станет, но страны продолжат тесно сотрудничать. Такое заявление сделал координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете нацбезопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, передает ТАСС.

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Он назвал Индию «великой державой». При этом Кэмпбелл заявил, что Нью-Дели «не является союзником США и никогда им не станет».

«Но это не значит, что мы не будем тесными партнерами и разделять многие вещи. Именно так нам следует понимать роль, которую Индия будет играть на мировой арене как великая держава», — сказал он.