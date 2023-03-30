Белый дом: Вашингтон готов к телефонному разговору Байдена и Си Цзиньпина

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон готов к возможному телефонному разговору президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом он сказал в ходе выступления в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность, передает ТАСС.

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Кэмпбелл отметил, что администрация США хочет сохранять каналы связи с Китаем открытыми.

«Мы дали ясно понять [Китаю], что готовы к телефонному разговору Байдена и Си Цзиньпина», — заявил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что помощник президента Соединенных Штатов Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на прошлой неделе, 24 марта, провел телефонный разговор с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И.

В материале говорится, что о разговоре Салливана с Ван И не сообщалось публично в связи с напряженностью в американо-китайских отношениях.

Агентство тему беседы не называло.