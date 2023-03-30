США отказались принимать меры против России из-за ареста журналиста WSJ

"В широком смысле очевидно, что мы считаем важным свободу прессы, свободу выражения, воспринимаем очень серьезно. В целом мы сосредоточены сейчас на том, чтобы не принимать каких-либо действий, которые не имеют отношения к тому, чтобы понять как можно лучше ситуацию и, самое главное, получить консульский доступ", - сказал он.