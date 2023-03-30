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50 минут назад

США заявили, что сейчас не намерены предпринимать действия против российских СМИ

ТАССиещё 1

США не намерены в данный момент предпринимать каких-либо действий вокруг ситуации с арестом Эвана Гешковича, помимо выяснения обстоятельств произошедшего и получения консульского доступа.

США отказались принимать меры против России из-за ареста журналиста WSJ
Фото: соцсетисоцсети

Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, отвечая на вопрос, могут ли американские власти принять меры в отношении российских СМИ в связи с задержанием в России корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

"В широком смысле очевидно, что мы считаем важным свободу прессы, свободу выражения, воспринимаем очень серьезно. В целом мы сосредоточены сейчас на том, чтобы не принимать каких-либо действий, которые не имеют отношения к тому, чтобы понять как можно лучше ситуацию и, самое главное, получить консульский доступ", - сказал он.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что за этим не последует закрытия российских корпунктов в США.

"Этого не должно быть, потому что, еще раз повторяю, речь идет не о подозрении, речь идет о том, что он был задержан с поличным", - указал представитель Кремля.

В мире,Дмитрий Песков,Госдеп США,
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