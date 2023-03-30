США обвинили Россию в атаке на спутниковую систему Viasat в начале СВО

Помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам заявил, что Россия осуществила кибератаку на американскую компанию-провайдера интернета Viasat. По словам советника министра обороны США, систему спутниковой связи атаковали в начале 2022 года, когда Россия начала спецоперацию на Украине, передает ТАСС.

Фото: viasat.com viasat.com

Россия осуществляла кибератаки на систему спутниковой связи США Viasat, чтобы нанести удар по системам командования и управления Вооруженных сил Украины и позволить РФ проводить маневры, — заявил Плам на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по делам ВС.

12 февраля 2022 года американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал о конференции с участием американских чиновников, включая сотрудников администрации и представителей разведки, на которой обсуждалось отражение потенциальных кибератак в отношении США и Украины, которые ожидались со стороны России. По данным CNN, на той же встрече обсуждался рост числа атак на американские компании с применением вирусов-вымогателей, в которых подозревали хакеров из РФ.