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29 минут назад

США обвинили Россию в атаке на спутниковую систему Viasat в начале СВО

News.ru

Помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам заявил, что Россия осуществила кибератаку на американскую компанию-провайдера интернета Viasat. По словам советника министра обороны США, систему спутниковой связи атаковали в начале 2022 года, когда Россия начала спецоперацию на Украине, передает ТАСС.

США обвинили Россию в атаке на спутниковую систему Viasat в начале СВО
Фото:  viasat.com viasat.com

Россия осуществляла кибератаки на систему спутниковой связи США Viasat, чтобы нанести удар по системам командования и управления Вооруженных сил Украины и позволить РФ проводить маневры, — заявил Плам на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по делам ВС.

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12 февраля 2022 года американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал о конференции с участием американских чиновников, включая сотрудников администрации и представителей разведки, на которой обсуждалось отражение потенциальных кибератак в отношении США и Украины, которые ожидались со стороны России. По данным CNN, на той же встрече обсуждался рост числа атак на американские компании с применением вирусов-вымогателей, в которых подозревали хакеров из РФ.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг заявления властей США о том, что Москва является тихой гаванью для киберпреступников. Дипломат указал, что в 2022 году Россия подверглась беспрецедентному количеству кибератак, отразив порядка 50 тысяч, большинство которых осуществлялось с территории США.

В мире,Анатолий Антонов,НАТО,Пентагон,
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